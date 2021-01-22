Холода возвращаются в Коми

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По прогнозу Коми ЦГМС, на территории Коми 22 января ожидается переменная облачность. Временами небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер СВ и С, 1-6 м/с, на крайнем северо-востоке ночью и утром 7-12 м/с.

Температура ночью и днем -24...-29, в центре и на севере при прояснении -34...-39, на юге при натекании облаков -17...-22°С.

В столице республики ожидается переменная облачность. Временами небольшой снег. Ветер СВ и В, 2-7 м/с. Температура ночью -22...-24, днем -20...-22°С.

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