Суд в Коми оправдал человека без маски в общественно месте

Фото: архив КП

Невероятное событие произошло в пандемические времена в столице Коми. Суд оправдал гражданина, на которого был составлен административный протокол за нарушение масочного режима. Мужчина находился без маски в общественном месте на автобусной остановке, расположенной у одного из домов по улице Старовского в Сыктывкаре.

Далее мы цитируем пресс-релиз суда дословно: возможно вам пригодятся юридические формулировки.

Сыктывкарским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Пунктом 20.5 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности» (в ред. Указа Главы Республики Коми от 18.10.2020 №114) установлена обязанность граждан, начиная с 15 мая 2020 года, обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах). Указанные Правила поведения направлены на предупреждение угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Из материалов дела следует, что 27.10.2020 гражданин находился в общественном месте на автобусной остановке, расположенной у одного из домов по ул.Старовского г.Сыктывкар, без средств индивидуальной защиты – средств защиты органов дыхания (маски и иных подобных средств), перчаток или дезинфицирующих средств. Указанные обстоятельства послужили основанием для составления должностным лицом в отношении привлекаемого лица протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Между тем, как установил суд, при выявлении нарушений правил поведения при введении режима повышенной готовности, административному органу надлежит доказать наличие возможной угрозы распространения коронавирусной инфекции. Поскольку в рассматриваемом случае нахождение иных граждан на автобусной остановке, кроме указанного гражданина, из материалов дела не следует, судом прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Постановление не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более четырех тысяч человек наказали в Коми за нарушение масочного режима (подробности)