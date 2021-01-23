В выходные в Коми придут снегопады и потепление

Фото: Людмила Удоратина

В субботу, 23 января, на территории будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем в юго-западных районах небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, днем на юго-западе 6-11 м/с.

Температура ночью -25...-30, при прояснении -35...-40°С; днем в северных районах -23...-28, местами -33...-38°С; в южных районах -17...-22, на юго-востоке -24...-29°С.

В Сыктывкаре 23 января ожидается днем небольшой снег. Ветер В, ЮВ ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -26...-28, днем -19...-21°С.

В воскресенье, 24 января, в Коми возвращаются снегопады. Синоптики Коми ЦГСМ прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. Снег, местами сильный. Ночью на северо-востоке без осадков Ветер ЮВ 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с, метель.

Температура ночью -22...-27, днем -15...-20, на крайнем северо-востоке ночью -32...-37, днем -25...-30, в юго-западных районах ночью -16...-21, днем -3...-8°С.

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