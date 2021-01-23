Сыктывкар остается главным очагом распространения коронавируса

За последние сутки в Коми сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 580 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наибольший прирост заболевших коронавирусом за сутки - в Сыктывкаре – 70 случаев, Ижемском районе – 18 и Ухте – 13, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Всего в республике на 22 января выздоровели 179 человек, заболели 162, скончались четверо.

Всего под медицинским наблюдением находятся 5105 человек, из них 5097 контактировали с заболевшими, 8 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 580 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Напомним, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. Владимир Уйба также рассказал, как в республике идет вакцинация.

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