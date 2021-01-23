Четыре человека скончались в Коми от коронавируса

Всего в республике сейчас 35 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 24 января в России 21 127 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 153 новых случая.

Всего в республике сейчас 35 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 663 пациента, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 33 997 человек (181 пациент выздоровел за сутки).

Отметим, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. Владимир Уйба также рассказал, как в республике идет вакцинация.

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