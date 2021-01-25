Первый день первенства СЗФО принес конькобежцам Коми четыре медали

Свою заявку на лидерство сразу показал один из ведущих спортсменов Коми Глеб Мельхер. Фото: пресс-служба Минспорта Коми

В Санкт-Петербурге стартовал второй этап первенства Северо-Запада по конькобежному спорту. На базе спортивной школы олимпийского резерва Колпинского района выступают самые сильные спортсмены федерального округа. Нашу республику представляют воспитанники региональной СШОР №4, сообщила пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

В первый день конькобежцы выступали в многоборье на 500 и 1500 метров. Свою заявку на лидерство сразу показал один из ведущих спортсменов Коми Глеб Мельхер. В обеих дистанциях он занял первые места среди юношей среднего возраста, и копилка республики сразу пополнилась двумя золотыми медалями.

Станислав Подоров выполнил норматив Кандидата в мастера спорта. Фото: пресс-служба Минспорта Коми

Стоит отметить, что дистанция в 1500 метров полностью покорилась воспитанникам спортшколы олимпийского резерва №4. Андрею Коданеву удалось занять второе место. Следом за ним, третье место занял еще один представитель Коми – Станислав Подоров.

Кроме того, конькобежцы Юрий Новиков, Глеб Камбалов и Станислав Подоров выполнили норматив Кандидата в мастера спорта.

В прошлом месяце наши спортсмены показали отличный результат на первенстве СЗФО в Вологде. Тогда Глеб Мельхер и Андрей Коданев вдвоем завоевали десять медалей соревнований. Фото: Минспорт Коми

Напомним, что в прошлом месяце наши спортсмены показали отличный результат на первенстве СЗФО в Вологде. Тогда Глеб Мельхер и Андрей Коданев вдвоем завоевали десять медалей соревнований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лыжник из Коми завоевал командную бронзу на этапе Кубка мира (подробности)