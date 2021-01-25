Порядка сотни юных борцов Коми соревновались в вольной борьбе

Фото: Минспорт Коми

В Сыктывкаре накануне завершилось первенство Республики Коми по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли на базе спортивной школы олимпийского резерва №2, сообщила пресс-служба минспорта Коми.

Фото: Минспорт Коми

В турнире приняли участие около ста борцов из Сыктывкара, Печоры, Усинска и Инты. Спортсмены республики доказали, что долгое отсутствие соревнований не повредило их физической форме и всем удалось избежать травм.

Для вольников эти состязания были отборочными – уже на следующей неделе столица Коми примет первенство Северо-Западного федерального округа. По результатам турнира и будет сформирована региональная сборная, которой предстоит выступать в условиях большой конкуренции. В Сыктывкар приедут представители почти всех субъектов СЗФО, за исключением Санкт-Петербурга и Псковской области.

Фото: Минспорт Коми

Победителей и призеров в разных весовых категориях можно посмотреть тут.

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