Первый зампред Коми Игорь Булатов должен банку по суду 11 млн рублей?

Игорь Булатов. Фото: rkomi.ru.

В телеграм-каналах Коми появились сообщения о том, что первый зампред председателя правительства Коми Игорь Булатов задолжал некоему московскому банку почти 11 млн рублей. "Комсомолка" проверила эту информацию на сайте Мосгорсуда.

Человек с похожей фамилией и инициалами на сайте Мосгорсуда нашелся, как и два иска от АКБ "ФОРА-БАНК" (АО), где в качестве ответчика фигурирует Булатов И.Б.

По решению суда ответчик обязан удовлетворить исковые требования банка о взыскании задолженности по договорам потребительского кредита (основная сумма, проценты и пени) и судебные расходы. Официально подтвердить сумму, которую должен Булатов И.Б. банку, не удалось, так как с недавних пор на сайтах судов публикуются обезличенные решения (защита персональных данных).

Скрин с сайта Мосгорсуда.

Возникает резонный вопрос: если в деле действительно фигурирует муж Виктории Лопыревой Игорь Булатов, как с таким неприглядным финансовым багажом (ведь первый иск от банка был удовлетворен еще 27 августа 2020 года) он смог стать 4 ноября того же года вторым лицом в Республике Коми - первым зампредом Правительства РК?

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