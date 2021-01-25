В столице Коми ожидают дождь

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25 января на территории Коми будет облачно. В северных и центральных районах снег, в южных районах местами небольшой снег с дождем, туман. Местами гололедно-изморозевые отложения. Ветер Ю и ЮВ 8-13 м/с.

Температура ночью -15...-20, на юго-западе -5...-10, на северо-востоке -23...-28, днем в южных районах -3...+2, в северных -5...-10, на северо-востоке -12...-17, на крайнем северо-востоке -20...-25°С.

В Сыктывкаре 25 января облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег с дождем. Ветер Ю 4-9 м/с. Температура ночью -8...-10, к утру повышение 0...-2, днем 0...+2°С.

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