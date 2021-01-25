На неделе в Коми ожидаются погодные рекорды

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С третьей декады декабря в северных районах, со второй декады января и в южных отмечается морозная погода с периодами аномально морозной. За прошедший период самая низкая температура воздуха -44,6С отмечалась 19 января на метеостанции Усть-Щугор (Вуктыльского района). В Сыктывкаре минимальное значение -36,0С зафиксировано 14 января. Последний раз в столице до столь низкого значения, - 39,5С, столбики термометров опускались 8 января 2017 года. Из-за морозной погоды на большей части территории снега выпало только половина от месячной нормы.

С приходом новой недели погода резко поменяется. Обширный атлантический циклон с запада принесет оттепель в южные районы, заметное ослабление морозов — в северные. И только северная окраина региона останется практически без перемен с 30-ти градусными морозами.

Но везде пройдет снег, на юге мокрый снег, и здесь ожидается гололед, велика вероятность образования сосулек и схода снега с крыш зданий.

В Сыктывкаре в понедельник и во вторник могут быть перекрыты абсолютные максимумы дня: 1,1С (1959г) и 1,3С (1971 г) соответственно.

С середины недели на юге прогнозируются небольшие морозы в пределах -5...-12С. В северной половине будет холоднее. Там в начале рабочей недели ожидается -8...-15С, а затем до -25С и ниже, сообщает Коми ЦГМС.

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