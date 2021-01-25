Сыктывкар продолжает показывать максимальный прирост зараженных ковидом

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Наибольший прирост заболевших коронавирусом за сутки - в Сыктывкаре – 70 случаев. В Ухте – 13, сообщает Роспотребнадзор Коми.

На 24 января в Коми выздоровел 181 человек, заболели 153, скончались четверо.

Всего под медицинским наблюдением находятся 5114 человек, из них 5106 контактировали с заболевшими, 8 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 14 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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