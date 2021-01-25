Педагог из Коми борется за звание «Учитель года России»

Фото: Минобрнауки Коми

Сегодня, 25 января, в Волгограде стартует заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2020 года. Республику Коми будет представлять победитель регионального этапа - учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы-детского сада пст. Визиндор Сысольского района Наталья Петухова.

В финальном этапе конкурса примут участие 85 педагогов со всей страны. Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми..

У Натальи Петуховой 28 лет педагогического стажа. Ее профессиональное кредо: «Всегда иди до конца, пока не появилась надпись «The End», всё возможно». «Где заканчивается дисциплина, там заканчивается результат».

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