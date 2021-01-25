Как должны убирать снег во дворах столицы Коми

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Мэрия Сыктывкара напоминает управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и владельцам зданий и сооружений о правилах содержания дворов и крыш.

В связи с потеплением администрацией города организована работа по контролю за выполнением мероприятий по очистки кровель зданий и козырьков от наледи и снега, а также по вывозке снега с дворовых территорий. Коммунальные предприятия переведены на усиленный режим работы по очистке улично-дорожной сети.

По информации Службы РК стройжилтехнадзора, для скатных крыш не допускается накопление снега слоем более 30 см. При оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине во избежание случаев схода снежных масс. Такие участки должны быть огорожены сигнальными лентами.

Если уборка кровли ведётся на тротуар или проезжую часть, то необходимо немедленно вывозить скинутый с крыши снег.

Напомним, если управляющие организации, владельцы и арендаторы зданий будут выталкивать снег из дворов и проездов к ним на проезжую часть, то администрация города будет выставлять понесенные расходы по уборке снега управляющим организациям и ТСЖ регрессом.

Жители города также могут сообщать информацию об известных опасных участках. Так, заметив снежные навесы и сосульки на крыше своего дома, следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

В том случае, если снежная угроза не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-63-53, 200–366.

Если же вы обратились с проблемой в УК, а Вам отказывают в получении информации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2; тел. 301–242, сайт.

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