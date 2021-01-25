Двух жителей Сыктывкара осудили за приглашения на протест по минимуму

Та самая протестная акция, которая привела в суд. Фото: архив КП-Коми

Суд привлек к административной ответственности двух граждан за организацию общероссийской акции протеста 23 января на Театральной площади Сыктывкара.

22 января в ходе мониторинга интернета сотрудник Центра по противодействию экстремизма МВД по Коми выявлены граждане с призывами к участию в публичной общероссийской акции протеста, связанной с арестом А.Навального. Уже на следующий день, в субботу, когда на Театральной площади собрались люди, суд рассмотрел это дело.

В ходе рассмотрения дел, факты административного правонарушения нашли свое подтверждение. При назначении наказания суд учел характер правонарушения, личность виновных и их имущественное положение, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства.

И посчитал необходимым применить положение части 2.2. статьи 4.1 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере менее минимального, предусмотренного ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ, в размере 10 000 руб. каждому из граждан.

Постановления суда в законную силу не вступили, сообщает Сыктывкарский городской суд.

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