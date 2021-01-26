Коронавирус в Коми 26 января 2021: за сутки зафиксировано 143 новых случая заболевания COVID-19

В феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 25 января в России 18 241 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 143 новых случая.

Всего в республике сейчас 35 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 673 пациента, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 34 346 человек (175 пациентов выздоровел за сутки).

Отметим, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. Владимир Уйба также рассказал, как в республике проходит вакцинация населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация в Коми: где делают, как записаться, как организован приём

Все ответы о прививке от коронавируса в одном месте (подробности)