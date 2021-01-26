«Без ссор не бывает»: Алексеевы из Сыктывкара живут вместе уже 58 лет

С "Комсомолкой" по жизни Фото: Александра САВИНОВА

26 января весь мир отмечает неофициальный, но очень важный праздник – День супругов. «КП-Коми» побеседовала с счастливыми «молодожёнами» и узнала секреты семейного благополучия. Наши герои — сыктывкарские супруги Алексеевы, прожившие в браке 58 лет.

Судьба

В редакцию «КП-Коми» супруги Алексеевы с 58-летним стажем пришли вместе. Наш постоянный читатель Валерий Андреевич в прошлом году отметил 80 лет, но живой взгляд, умные речи, бодрая походка не дают поверить в преклонные годы. Под стать пенсионеру его приветливая супруга – 75-летняя Зоя Алексеевна.

Зоя Алексеевна трудилась радисткой в аэропорте Усть-Куломского района Фото: Александра САВИНОВА

– Мы всегда и везде ходим вместе. Когда были помоложе, ездили отдыхать каждый год, – рассказывает Валерий Андреевич. – Болгария, Япония, Турция: всё объездили. Движение — жизнь!

Валерий Андреевич работал начальником аэропорта в с. Летка Прилузского района Республики Коми Фото: Александра САВИНОВА

Валерий Андреевич – уроженец Воронежа, учился в Украине, а на севере оказался случайно – после сокращения был направлен в село Летку в Прилузье. После – приехал в Сыктывкар. «Я работала радисткой в аэропорту, а он летал на АН-2. Так и повстречались», – вспоминает Зоя Алексеевна.

После распределения мужчина был направлен в аэропорт, где повстречался с будущей супругой Фото: Александра САВИНОВА

Цветы без повода

Встреча с Зоей кардинально изменила планы Валерия – он твёрдо решил остаться на севере. В 1963 году молодые сыграли свадьбу. И вот уже 58 лет пара живёт в браке.

– Без ссор, конечно, не бывает, но за годы совместной жизни ничего серьёзного не случалось, – продолжает Зоя Алексеевна. – Самое главное – беречь и уважать друг друга несмотря ни на что. Семья – это тяжёлый ежедневный труд и большая ответственность. Всегда надо искать компромиссы и уступать друг другу, вместе нести заботы о доме и детях.

После душевной беседы было приятно наблюдать, с какой любовью и заботой Валерий Андреевич помог супруге надеть куртку, поправил капюшон. «Да, и цветы Зое подарю, праздник ведь», – пообещал пенсионер.

В 1963 году молодые поженились и вот уже 58 лет супруги души в друг друге не чают Фото: Александра САВИНОВА

P.S.: «Комсомолка» желает семейным читателям доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу жить только в центре»: знаменитая на всю страну диско-бабушка приехала покорять Сыктывкар

Лидия Уляшева ищет в столице Коми жильё и работу (подробности)