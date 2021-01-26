Коми вошла в топ-15 народного голосования проекта «Россия – страна возможностей»

Зимняя красота Коми края. Фото: Нина Юшкова

Подведены итоги голосования на право проведения блог-тура «Россия – страна возможностей». Республика Коми заняла первое место среди 20 регионов в номинации «Субъекты РФ с численностью от 500 тыс. до 1 млн», набрав более 33 тысяч голосов, сообщила пресс-служба главы Республики Коми.

Народное голосование проходило среди 85 регионов страны в трех номинациях. 25 января организаторами конкурса и командой поддержки ВКонтакте были определены 15 регионов, которые продолжат борьбу за право проведения блог-тура «Россия – страна возможностей». В номинации «Субъекты РФ с численностью свыше 1 млн человек» прошли Пермский край, Челябинская область, Курская область, Красноярский край и Самарская область. В номинации «Субъекты РФ с численностью от 500 тыс. до 1 млн человек» – Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, Новгородская область и Республика Мордовия. В номинации «Субъекты РФ с численностью до 500 тыс. человек» – Севастополь, Республика Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Республика Алтай.

Благодаря жителям региона республика с большим отрывом прошла первый этап конкурса. Сейчас Минкультуры Коми готовит заявку на участие во втором этапе, который продлится до 15 февраля. А уже 25 февраля жюри из шорт-листа конкурсантов отберут 5 победителей.

В регионы, признанные абсолютными победителями, приедут самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» и их наставники – известные блогеры: тележурналист Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, певица MIA BOYKA, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, главная мама Инстаграма Ирина Акопян, тиктокеры Настя Рыжик и Сергей Штепс. Вместе они снимут фильмы о туристических местах, интересных событиях и людях в каждой территории, которую посетят. Кроме того, они проведут творческие встречи и мастер-классы для местных жителей.

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