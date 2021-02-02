В ковид-центре Сыктывкара скончался пациент

В ковидном центре Сыктывкара скончался мужчина. Фото: Нина Юшкова

Инцидент произошел днем 15 января в ковидном центре, который расположен в корпусе сыктывкарской поликлиники №3 по улице Карла Маркса. Мужчина, проживавший в микрорайоне Орбита, обратился в регистратуру с жалобой на плохое самочувствие и попросил, чтобы ему оказали медпомощь. В какой-то момент его состояние ухудшилось. Приехала бригада скорой помощи. Но медики не смогли спасти жизнь горожанину, сообщает «КомиОнлайн».

А в селе Усть-Цильме 20 января по дороге в больницу скончался 57-летний местный житель. Находившийся на амулаторном лечении мужчина ехал в учреждение на медпроцедуры. Ему стало плохо, он перестал подавать признаки жизни, когда автобус подъезжал к нужной остановке. Приехавшие медики констатировали смерть.

Как сообщили в сыктывкарском и усть-цилемском отделах СУ СК по Коми, по фактам смертельных случаев провели проверки и не стали возбуждать уголовные дела. Экспертизы предварительно установили, что мужчины скончались от сердечно-сосудистых заболеваний.

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