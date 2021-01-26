Дождь и гололед ожидаются сегодня в Коми

Фото: Евдокия Пыстина

26 января на территории Коми будет облачно с прояснениями. В северных и центральных районах снег, местами сильный, в южных районах небольшой снег с дождем. Местами гололедно-изморозевые отложения.

Ветер ЮЗ, З, 7-12 м/с, на крайнем север-востоке В, СВ 9-14 м/с, ночью порывами 15-20 м/с, метель.

Температура ночью и днем -3...+2, в отдельных северных районах ночью -12...-17, днем -6...-11, в Воркутинском районе ночью и днем -22...-27°С.

В Сыктывкаре 26 января будет облачно с прояснениями. Небольшой снег с дождем. Ветер ЮЗ 6-11 м/с. Температура ночью и днем 0...+2°С.

Напомним, в Сыктывкаре во вторник могут быть перекрыты абсолютные максимумы дня: 1,1С (1959г) и 1,3С (1971 г) соответственно.

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