Мать троих детей из Визинги отчаянно борется с онкологией: женщине нужна помощь

Жанна Горчакова и её младший сынишка. Фото: из личного архива

Жительнице Визинги Жанне Горчаковой 22 января диагностировали рак желудка. Медицинская сестра детского отделения больницы, жизнерадостный, отзывчивый человек, мать троих детей и опора всей семьи даже подумать не могла, что в жизни начнутся такие серьёзные испытания.

– Мама говорит, что самочувствие на сегодняшний день в норме, мама старается больше кушать и двигаться. В сыктывкарской клинике сказали, что маме осталось меньше месяца, помочь ничем не смогли. Возможно, там просто нет условий для такого лечения, – рассказывает старший сын Жанны Евгений.

Сейчас Жанна Горчакова находится под наблюдением в сельской больнице, где не лечат, а только колют обезболивающее и ставят капельницы с витаминами.

Болезнь обнаружилась спонтанно, сначала в декабре лечили двухстороннюю пневмонию, разгулявшуюся от коронавируса, но симптомы не уходили. Поначалу считали, что это просто осложнения от COVID-19. Тогда в январе решили начать полное обследование и выявили онкологию желудка уже в 4 стадии. Заболевание выявили, когда была сделана полная компьютерная томография.

– Жаль, что первое обследование включало только КТ-лёгких… Сделали бы сразу полную КТ, может быть нам ещё в Сыктывкаре смогли бы помочь, да и столько времени было бы в запасе, – с сожалением говорит Евгений Горчаков.

Семье отказали в лечении в Санкт-Петербургском НМИЦ онкологии имени Петрова, зато в московской клинике готовы принять уже сегодня. Предварительно озвучили сумму – лечение выйдет примерно в миллион рублей. Сумма для семьи неподъёмная – и средняя зарплата в семье 15 тысяч рублей.

– Сегодня мы всей семьей соберёмся и решим, что нам делать дальше. Для транспортировки нужно для начала собрать всю сумму, сдать анализы на коронавирус, поискать сопровождающего, чтобы маме ставили обезболивающее прямо во время переезда и госпитализации, иначе мама может просто не выдержать, – поделился своими переживаниями сын Жанны.

У семьи Горчаковых трое детей, самому младшему ребёнку всего два годика.

– Мой маленький братик сейчас ходит в садик днём до пяти часов, потом дома с папой, со мной и сестрой, бабушка ещё помогает. Нам тяжело только по ночам, засыпает с криками и периодически встаёт, ищет нашу маму. Мы ему обещаем, что мама скоро вернётся, –подытожил Евгений Горчакова.

Чтобы помочь Жанне Горчаковой, достаточно перевести любую сумму на карту 2202 2020 8374 3603 или по номеру телефона 89121069329, получатель – Пешкин Сергей Михайлович (супруг и отец). Обо всех тратах семья будет сообщать на своей странице «ВКонтакте».

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