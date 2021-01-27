В Сыктывкаре конфликт преподавателя с родителем обернулся травлей ребёнка

Фото: EAST NEWS.

27 января — Международный день борьбы против буллинга. Проблема не новая, но распространена она гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. В редакцию «КП-Коми» обратилась сыктывкарка Елена, столкнувшаяся с травлей своего ребёнка в школе, причём как со стороны педагога, так и других родителей. По этическим соображениям мы не называем ни имён героев публикации, ни номера столичной школы. Однако уверяем, что все документы, подтверждающие реальность этой истории (переписки, скрины, сканы, аудиозаписи), — у редакции на руках.

Герои статьи. Фото: из личного архива

Чучело раздора

Данил перешёл к 25-летней Марии Ивановне во втором полугодии второго класса. В школе вовсю шла подготовка конкурса чучела к Масленице. Уже тогда маму Данила Елену неприятно поразил тон классного руководителя: Мария Ивановна в резкой форме выразила недовольство по поводу того, что только две семьи приняли участие в конкурсе.

— Ни здрасте, ни до свидания. В общем чате она не сдерживала эмоции: «Почему только двое родителей участвовали в школьном конкурсе? Больше участвовать не будем!», «Беседа не для того, чтобы мне указывать!», — рассказывает Елена. — Так ещё и с кучей ошибок, которых, кстати, и в электронном дневнике очень много.

Фото: скрин записи с электронного дневника.

Два родителя класса решились подойти к педагогу, чтобы поговорить о неприемлемом стиле общения. Но им был дан от ворот поворот одной фразой: «Вы мне тут не указывайте, как мне писать».

Фото: скрин записи с электронного дневника.

Ты не в спектакле!

С началом третьего класса неприязненное отношение педагога к родительнице перешло на ребёнка. У Данила стали появляться плохие оценки. Дальше — хуже.

Дети готовили представление сказки собственного сочинения, в которой Данил должен был играть роль Иванушки. Мальчик назубок выучил все слова, подготовил костюм. Но Мария Ивановна вдруг объявила, что он не будет участвовать в постановке, так как отсутствовал два дня из-за болезни. И влепила «двойку» сверху. Елена, конечно же, возмутилась. На что Мария Ивановна ответила, что так решили одноклассники Данила, и вообще не она должна этим вопросом заниматься, при этом Елена сама должна была позвонить ей и попросить об участии.

После того, как Мария Ивановна дважды с разницей в несколько дней отпустила 9-летнего ребёнка, пожаловавшегося на плохое самочувствие (дома у мальчика была рвота), не показав его школьному фельдшеру и даже не уведомив об этом родителя, Елена, наконец, обратилась к завучу. Последняя обещала провести профилактическую беседу. Но снова стало только хуже: плохие отметки, но теперь ещё и с психологическим давлением.

Вышла на тропу войны

Управление образования Сыктывкара в ответ на жалобу Елены провело собственное расследование: Мария Ивановна отрицала всё. Родителя всеми силами убеждали в высоком уровне профессионализма классного руководителя. Правда, после жалобы педагог некоторое время вела себя корректно, казалось, что недопонимания остались в прошлом.

Фото: ответ Управления образования г. Сыктывкара.

В один день Данил пришёл после школы заплаканный. Как выяснилось, педагог накричала на него за криво начерченную линию в тетради и обозвала ненормальным за то, что увидела его лежащим на школьной скамье в коридоре.

— Школьный друг и одноклассник Саша рассказал Данилу, что Мария Ивановна наказала мальчику не общаться тесно с сыном. А после уроков не разрешила Дане исправить отметку вместе со всеми ребятами, отправила домой, сказав, что у него нет с собой телефона, чтобы предупредить родителя, а сама звонить родителю она не захотела, — вспоминает нюансы конфликта Елена.

На родительском собрании Мария Ивановна опять всё отрицала, а ещё обвинила ребёнка в плохом поведении, акцентировав внимание на том, что мальчик конфликтный, не дружил с прошлым классом, а сейчас не дружит в этом классе с девочками.

— У нас с его мамой проблемы. Она ничего не сделала, чтобы его исчерпать. Почему я должна отвлекаться и звонить его маме? Чтобы она делала замечание, что я во время занятий пишу сообщения в родительский чат? — высказала свою позицию корреспонденту «КП-Коми» Мария Ивановна. — Сашу я просила не общаться тесно с Данилом, потому что мне показалось, что они столкнулись, зная его маму, могли бы возникнуть новые вопросы. И на скамейке он не лежал, а скакал.

—Это конфликтная мама! Я поддерживаю педагога – у неё хорошие результаты работы, в классе чёткая дисциплина, больше жалоб мне на неё не поступало — объяснила «Комсомолке» директор школы. — Я слежу за ситуацией, в интересах школы создать ребёнку благоприятную обстановку для обучения и воспитания.

При этом, как отметил автор этой публикации, директор полностью отрицала все конфликтные ситуации, в которых оказался мальчик, даже те, которые учитель подтвердила при разговоре с корреспондентом.

Травля в чате

После всех переживаний на Елену с сыном начали травлю и некоторые родители класса, включая председателя родительского комитета Тамару, о тесной дружбе с классным руководителем знали все. Скабрезные шуточки, обвинения, издевательские смешки — всё, что угодно, только не желание разобраться в конфликте.

Однажды ночью Елене пришло смс-сообщение о том, что она «нажила себе 29 врагов». Ей предложили вернуть все деньги на классные нужды, мол, покупай теперь всё сама. Тамара создала новый чат, куда не пригласила Елену. Мало того, на внеклассное мероприятие — лыжную прогулку в выходной день Данила не пригласили…

Сообщение от председателя род. комитета. Фото: скриншот из личного архива

Елене пришлось прибегнуть к услугам платного психолога — ребёнку была необходима помощь специалиста: Данил стал плакать и кричать во сне, с неохотой идти в школу, боялся неправильно выполнить задание или забыть тетрадь.

На личном контроле

Уполномоченная по правам ребёнка Республики Коми Татьяна Козлова заверила, что на её личном контроле будет находиться каждый сигнал о травле ребёнка:

—Каждая ситуация будет расследована и изучена в полной мере, каждому ребёнку будет оказана помощь специалистов, а родителям будут даны рекомендации. Мы переживаем за каждого несовершеннолетнего нашего региона и хотим сделать всё, чтобы в будущем любой ребёнок вступил во взрослую жизнь, не имея психологических травм, заложенных в детстве, — подытожила Татьяна Козлова.

Фото: Family Tree - сообщество поддержки семьи

Комментарий эксперта

Семейный психолог семьи Илья Соболев (психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (г. Санкт-Петербург):

—Для начала хочется прояснить очень важный вопрос: ребёнок априори не может быть виноват в конфликтах с взрослым. В ситуации, когда маленький (я имею в виду маленький в когнитивном и эмоциональном плане) встречается с большим (зрелым) и образуется конфликт, то вина всегда на том, кто старше и является более зрелым. Ребёнок не обладает нужным поведенческим бэкграундом решения сложных ситуаций, ребёнок не может нести ответственность взрослого человека, соответственно к нему всегда нужно быть более снисходительным, терпеливым и понимающим. В диалоге ребёнок-взрослый нужно занимать позицию осознанного понимания, создавая для ребёнка ситуации, в которых он сможет экологично решать текущие проблемы, тем самым развивая свой поведенческий, когнитивный и эмоциональный багаж.

В рассматриваемой нами ситуации со стороны учителя этого сделано не было. У ребёнка действительно присутствует обида и непонимание относительно того, что происходит между ним и учителем. Ключевое слово – непонимание. Ребёнок искренне не понимает, почему вдруг ему уделяется так много внимания и почему его постоянно выделяют на фоне остальных детей в негативном ключе. Благо, мама мальчика сумела правильно разобрать эту ситуацию с ребёнком и сгладить углы, она встала на его защиту, и ребёнок почувствовал себя в безопасности. В противном ключе, если бы мама во время не включилась и не защитила ребенка, он мог бы получить сильнейшую психотравму, обернувшуюся впоследствии большими эмоциональными и социальными трудностями. Но ребенок понимает ситуацию, он в ней на своем детском уровне разобрался.

Сейчас нужно улаживать конфликт. И с ребёнком, и на взрослом уровне. На взрослом уровне в первую очередь.

Позиция мамы: максимально защищать своего ребёнка, не допускать травли, быть с ним рядом и объяснять простым языком, что происходит. Ключевой посыл: всё в порядке, ты в безопасности, есть трудности, но ты справишься. Доносить этот посыл нужно через действия, поведение, разговоры. Основная задача – сделать так, чтобы ребёнок понял, что происходит, сбросил лишнее напряжение и выработал адекватную личную стратегию по решению данной ситуации, при этом никого не унижая и не обижая. При этом нужно налаживать диалог с учителем, несмотря ни на что выстраивать контакт и конструктивные отношения.

Позиция учителя: все равны, нет любимчиков и нет отщепенцев. Учитель принимает ребёнка любым. Даже при условии, что ребёнок не прав и ведёт себя вызывающе, это не повод его выделять и предвзято к нему относиться. Если действительно присутствует предвзятость (в чём нужно разобраться), то это свидетельствует о личных проблемах и комплексах педагога. Администрации нужно всеми способами улаживать этот конфликт, думая в первую очередь о здоровье детей.

Илья Соболев (психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (г. Санкт-Петербург). Фото: из личного архива Ильи Соболева

И дальше всем, в первую очередь педагогам, нужно помнить о том, что в их руках жизнь и будущее маленького человека. И когда в руках находится жизнь, то руководствоваться надо разумом, любовью, профессионализмом и трезвой логикой, а не детскими комплексами в попытке доминировать и кому-то что-то доказывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьную службу примирения создают в Ухте

Что об этом известно (подробности)