В Коми в 2020 году ежемесячную выплату при рождении первенца получили почти 5 тысяч семей

Фото: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Расходы федерального бюджета, за счет которого обеспечивается предоставление выплаты, составили 673,6 млн рублей. Такие сведения приводит Минтруда, занятости и соцзащиты Коми.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка установлена в стране в рамках реализации демографических инициатив Президента России Владимира Путина. С 2019 года этот вид соцподдержки включен в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

С 2020 года увеличился порог среднедушевого дохода для оформления этой выплаты, а также продлен период ее предоставления. Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения, то семья может претендовать на выплату. Для обратившихся в этом году берется в расчет прожиточный минимум за второй квартал 2020 года, который составил в среднем 15 тысяч 568 рублей. Следовательно двукратный размер прожиточного минимума равен 31 тысяче 136 рублям. Если семья полная – оба родителя и ребенок, при этом ее доход меньше 93 тысяч 408 рублей, то такая семья обладает правом на получение выплаты. Выплата положена и в том случае, если в семье только мама и первенец, а доход не превышает 62 тысяч 272 рублей.

Кроме того, с прошлого года срок предоставления выплаты продлен до трехлетнего возраста ребенка. Первоначально выплата назначается до исполнения ребенку года, затем нужно обратиться за продлением выплаты до исполнения ребенку двух и далее – трех лет. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Таким образом, для семей, обратившихся за этой мерой соцподдержки в 2021 году, ежемесячно сумма выплаты составит 14 тысяч 492 рубля.

Граждане, которые желают обратиться за предоставлением выплаты в первый раз, могут сделать это дистанционно - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Пакет необходимых документов можно также предоставить в центр соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания или фактического проживания) по предварительной записи или через любой МФЦ «Мои документы» на территории республики.

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