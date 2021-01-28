В Коми от COVID-19 скончались пять человек

В феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Фото: Нина Юшкова

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 января в России 19 138 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 144 новых случая.

Всего в республике сейчас 35 957 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 685 пациентов, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 34 657 человек (154 пациента выздоровело за сутки).

Напомним, в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. А число пунктов, где можно будет поставить прививку, вырастет в три раза - с восьми до 24. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. По мнению Владимира Уйбы, режим повышенной готовности будет сохраняться в республике до конца 2021 года, пока не будут привиты 60 процентов населения.

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