Сыктывкарский студент, принимавший участие в несогласованном митинге 23 января, заплатит штраф

Суд привлек к ответственности сыктывкарского студента. Фото: Екатерина САВЕНКО

Суд привлек студента Сыктывкара к административной ответственности за участие в публичном несогласованном митинге, посвященном общероссийской акции протеста.

23 января в период времени с 13 часов 55 минут до 15 часов 05 минут Удоратин Н.Д., являясь участником публичного мероприятия, не согласованного с администрацией МО ГО «Сыктывкар», на Театральной и Стефановской площадях в Сыктывкаре, осуществлял движение по по улицам Сыктывкара, при массовом присутствии людей размахивал флагом Республики Коми, складировал лозунги, привлекая внимание людей и внимание СМИ, выражая свое мнение по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического и социального характера, не выполнив законные требования сотрудников полиции о прекращении участия в проводимом, не согласованном публичном мероприятии, продолжив его проведение, чем нарушил п.1 ч.3 ст.6 Федерального закона от 19.06.2004 года № 54-ФЗ « О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», сообщает Сыктывкарский суд.

В ходе рассмотрения дела, факт административного правонарушения нашел свое подтверждение. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

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