Госстройнадзор Коми проверяет главный стадион республики после глобальной реконструкции

Почти все работы по реконструкции республиканского стадиона выполнены.

На республиканском стадионе в Сыктывкаре завершены все основные работы по реконструкции, сообщает минстрой Коми.

18 января в адрес инспекции государственного строительного надзора Республики Коми направлено извещение об окончании строительства объекта.

Фото: минстрой Коми.

Фото: минстрой Коми.

Фото: минстрой Коми.

На сегодня Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) проводит итоговую проверку на предмет соответствия построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.

Фото: минстрой Коми.

Фото: минстрой Коми.

Производится уборка и вывоз строительного мусора со строительной площадки. Начат демонтаж строительных лесов. Ведется работа по сборке и расстановке мебели и оборудования внутри помещений.

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