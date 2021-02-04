Госстройнадзор Коми проверяет главный стадион республики после глобальной реконструкции

Почти все работы по реконструкции республиканского стадиона выполнены.
На республиканском стадионе в Сыктывкаре завершены все основные работы по реконструкции, сообщает минстрой Коми.
18 января в адрес инспекции государственного строительного надзора Республики Коми направлено извещение об окончании строительства объекта.
Фото: минстрой Коми.
Фото: минстрой Коми.
Фото: минстрой Коми.
На сегодня Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) проводит итоговую проверку на предмет соответствия построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.
Фото: минстрой Коми.
Фото: минстрой Коми.
Производится уборка и вывоз строительного мусора со строительной площадки. Начат демонтаж строительных лесов. Ведется работа по сборке и расстановке мебели и оборудования внутри помещений.
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