Опасные для жизни крыши нашли в Сыктывкаре

Фото: мэрия Сыктывкара

Специалисты администрации сегодня, 27 января, проверили более 20 дворовых территорий. Выявлены факты недобросовестного содержания крыш. Будет составлено три материала в отношении управляющих компаний-нарушителей, сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми.

Проверки сегодня проходили по улицам Пушкина, Карла Маркса, Оплеснина, Кирова, Панева, Ручейной, а также по Октябрьскому проспекту, в том числе и по обращениям горожан.

Нарушение было выявлено по улице Оплеснина, 22 (ООО «Инкоммаш»), где с крыши дома свисают снежные массы, которые могут скатиться на пешеходную зону. Также нарушения правил содержания крыш также были выявлены по улице Печорской, 18 и Печорской, 20 (ООО «ВАЗиС»).

Фото: мэрия Сыктывкара

По выявленным фактам будут подготовлены документы для передачи в административную комиссию для принятия соответствующего решения.

«В первую очередь мы обращаем внимание на снежные навесы на кровлях и козырьках над пешеходными зонами. Обслуживающие организации в приоритетном и оперативном порядке должны проводить их уборку. Если снег и наледь с кровли сбрасывается на тротуар или проезжую часть, то собственники зданий, управляющие компании и ТСЖ обязаны вывозить снег и не выталкивать его на пешеходную или проезжую часть», - отметила руководитель группы муниципального жилищного контроля управления ЖКХ администрации города Анастасия Игошина.

В таких случаях сумма, затраченная МКП «Дорожное хозяйство» на подборку снега с улично-дорожной сети, будет выставляться регрессом обслуживающим организациям и владельцам зданий.

Помимо этого, сегодня по сигналам горожан о сходе снега была проверена кровля дома по улице Панева,10. Как пояснили специалисты управления ЖКХ администрации города, участок от дома до пешеходной дорожки огорожен сигнальной лентой, снежные навесы отсутствуют.

Фото: мэрия Сыктывкара

В других проверенных по обращениям граждан дворовых территориях по улицам Пушкина, 64 и Кирова, 31 нарушений не зафиксировано.

Напомним, что администрация города системно контролирует уборку снега с улиц города, с дворовых территорий и своевременную очистку от снега и наледи кровель и козырьков. Помимо вышеперечисленных с начала 2021 года в административную комиссию передано три протокола о нарушениях содержания дворов и крыш, а также готовятся материалы для составления протокола по двум нарушениям содержания дворов по Сысольскому шоссе, 74 (ООО «СпецМонтажСервис») и улице Панева, 9 (ООО «РЖК»).

Суммы штрафов за данное административное нарушение: на должностных лиц - от десяти тысяч рублей, на юридических - от ста тысяч рублей.

Контрольные выездные проверки специалистов администрации города продолжатся в ежедневном режиме.

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