Синоптики предупреждают об опасностях на дорогах Коми

Фото: Александр Попов

28 января в Коми будет облачно с прояснениями. Снег, местами сильный; днем в юго-западных районах небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер южной четверти, в северных районах с переходом на северный 7-12 м/с.

Температура в южных районах ночью и днем 0...-5, в северных районах ночью -9...-14, при прояснении -19...-24, днем -5...-10, на крайнем севере -14...-19°С.

Отличается погода на крайнем северо-востоке. Здесь прогнозируют переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер восточный 9-14 м/с, днем порывами до 18 м/с, метель. Температура ночью -28...-33, днем -20...-25°С. На дорогах гололедица.

В Сыктывкаре 28 января будет облачно с прояснениями. Ночью снег, гололед, днем небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0...-2°С. На дорогах гололедица.

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