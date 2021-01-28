В Коми разгорается скандал по поводу вопроса зарплаты главы

Депутат Иван Рубан озадачил всех вопросом: «сколько сейчас глава получает на руки». Фото: программа «День»

С новой силой разгорелся скандал в Сосногорском районе. Депутат Иван Рубан, который задал на заседании местного совета вопрос о размерах зарплаты главы, узнал, что 5 февраля его будут публично за это наказывать. И объявил сидячую забастовку в администрации.

История началась осенью прошлого года на заседании совета Сосногорского района. Слушали вопрос об увеличении зарплаты главе администрации согласно распоряжению главы Коми. Депутат Иван Рубан задал вопрос: «сколько сейчас глава получает на руки». Докладчик смешался. А после некоторые депутаты сочли вопрос неэтичным и пригласили 28 декабря проштрафившегося на комиссию по этике.

На этой неделе Рубан увидел повестку ближайшего заседания совета района и узнал, что 5 февраля будут рассматривать вопрос о его поведении.

Депутат возмутился, опубликовал все это (включая видео вопроса и повестки) на своей странице «ВКонтакте». И объявил сидячую забастовку. На данный момент история продолжается.

Кстати, как и положено по закону, глава администрации Сосногорского района регулярно отчитывается о своих доходах. В частности, Сергей Дягтеренко получил в 2019 году 3 млн 578,9 тыс. рублей дохода. Это на 1,3 млн больше, чем в 2018-м. В собственности у него есть квартира площадью 62,3 квадратного метра и автомобиль Toyota Camry.

Фото: Иван Рубан

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