Заболеваемость коронавирусом в Коми начнет снижаться уже в марте

Возможно, к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия вернется уже к концу весны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам собеседника агентства, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — сказал Горелов.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится.

Напомним, в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. А число пунктов, где можно будет поставить прививку, вырастет в три раза - с восьми до 24. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. По мнению Владимира Уйбы, режим повышенной готовности будет сохраняться в республике до конца 2021 года, пока не будут привиты 60 процентов населения.

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