В парках и скверах Сыктывкара снег пришлось убирать двум предприятиям

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В парках и скверах Сыктывкара вывезено более полутора тысяч кубометров снега. Такую статистику с начала сезона предоставило городское предприятие «Жилкомсервис» у себя на страничке «Вконтакте».

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Коммунальное предприятие в постоянном режиме ведёт уборку общественных мест, парков и скверов. К примеру, это парки имени Кирова и Мичурина, мемориал «Вечная Слава» и памятник воинам-интернационалистам, новый парк «Строитель», площадка у «Детского мира» и ряд других мест.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

С указанных локаций с начала сезона до конца декабря вывезено 1128 кубов снега, за январь – ещё 390 кубометров.

Напомним, уборкой и вывозом снега с улично-дорожной сети города занимается другое муниципальное предприятие – МКП «Дорожное хозяйство», которое на днях также отчиталось об объёмах проделанной работы. Так силами предприятия с дорог и тротуаров за сезон вывезено свыше 120 тысяч кубометров снега. Из них только за январь – 68,2 тысячи кубов. Соответствующие отчеты в ежедневном режиме «Дорхоз» выкладывает на своей страничке «Вконтакте».

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Всего силами двух городских предприятий с начала сезона из города вывезено свыше 122 тысяч кубометров снега, сообщила мэрия Сыктывкара.

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