Морозы возвращаются в Коми

Фото: Виктор Квасов

В пятницу, 29 января, в Коми установится морозная погода в ряде районов.

В северных районах ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью и днем -27...-32, местами -35...-40°С. В центральных районах: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью и днем -13...-18, при прояснении -22...-27°С. В южных районах: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью и днем -3...-8°С.

В Сыктывкаре 29 января будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -5...-7, днем -3...-5°С.

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