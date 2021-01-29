Число жертв коронавируса в Сыктывкаре стремительно растет

За сутки в Коми подтверждено 144 новых случая, зарегистрировано пять смертей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Столица Коми прочно удерживает лидерство в рейтинге территорий с максимальной заболеваемостью короновирусной инфекцией. Уже месяц здесь цифры колеблются от 81 до 70. Поэтому сегодня показатели выглядят не столь устрашающими, но не успокаивают.

По данным Роспотребнадзора по Коми на 28 января, наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 61 случай, Ухте — 28, Усть–Вымском районе — 14.

За сутки в Коми от коронавируса вылечились еще 154 человека, подтверждено 144 новых случая, зарегистрировано пять смертей.

Всего под медицинским наблюдением находятся 4859 человек, из них 4851 контактировал с заболевшими, 8 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 234 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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