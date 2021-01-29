Три человека умерли за сутки в Коми от коронавируса

Всего в республике сейчас 36 098 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 29 января в России 19 238 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 141 новый случай.

Всего в республике сейчас 36 098 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 688 пациента, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 34 799 человек (142 пациента выздоровели за сутки).

Напомним, что максимальный прирост инфицированных уже несколько недель подряд фиксируется в Сыктывкаре.

Напомним, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз.

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