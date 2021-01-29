Полицейский из Ижмы, не дожидаясь пожарных, спас 33 человека из горящего дома

Фото: МВД по Коми

Благодаря неравнодушию старшего лейтенанта полиции Дмитрия Бобрецова из Ижмы 13 взрослых и 10 детей смогли вовремя эвакуироваться из горящего дома. На днях молодого человека, который предотвратил трагедию, наградило руководство МВД по Коми. О том, как всё произошло, рассказал сам герой.

Фото: МВД по Коми

- Помогите! На Семяшкина 16 горит дом! - 19 декабря 2019 года в 3:25 в дежурную часть в Ижме вбежала дама. - Это многоквартирный дом. Поспешите!

Дежурил в тот день старший лейтенант полиции Дмитрий Бобрецов: «Забежала женщина, говорила она, конечно, очень эмоционально. Закричала о пожаре и сразу побежала обратно, проживала она в том же доме. Это недалеко от отдела, буквально 40-50 метров», - вспоминает он события той ночи.

Фото: МВД по Коми

Действовать нужно было быстро. Старший лейтенант, дав указания своему помощнику собрать следственно-оперативную группу и проинформировать спасательные службы, побежал к горящему дому.

«Первая мысль была: «А не нужна ли помощь?». Обычно, если пожарные узнают раньше нас о возгорании, они нам сообщают, а в тот момент сообщения от них не было. Я выбежал, чтобы оценить ситуацию», - рассказывает Дмитрий Бобрецов.

Горел деревянный двухэтажный трехподъездный дом. Крыша над первым уже сильно полыхала, из окон валил дым.

Фото: МВД по Коми

«Смотрю, свет в окнах второго и третьего подъездов не горит. Побежал проверить, есть ли кто там, может, люди уже вышли. Забегаю во второй подъезд, вижу, потолок горит на втором этаже, дым! Давай ломиться, стучать во все двери. Люди сонные открывали, спрашивали, что случилось. Потом – в третий подъезд. Жильцы быстро собирались и выходили, паники не было. Все понимали, что действовать надо быстро», - рассказывает Дмитрий.

Из первого подъезда практически все эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Перед возгоранием именно в первом подъезде был хлопок, который и разбудил людей. Только одна семья не успела выйти. Спасли их проходящие мимо жители села, помогли спуститься с балкона второго этажа.

Из горящего дома были эвакуированы 33 человека, из них 10 детей от года до 14 лет. Огонь уничтожил кровлю над первым и вторым подъездами, частично пострадала кровля над третьим. От пожара пострадали две квартиры, остальные залиты водой во время тушения, уточняет данные о происшествии пресс-служба МВД по Республике Коми.

На коллегии регионального МВД по итогам за 2020 год старшего лейтенанта полиции Дмитрия Бобрецова, оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Ижемскому району наградили за смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей на пожаре в 12-квартирном жилом доме. Руководитель ведомства Андрей Сицский вручил сотруднику медаль МВД России «За смелость во имя спасения».

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