Три предприятия пойманы в Сыктывкаре на нарушении антиковидных мер

Фото: архив КП
Очередные нарушения правил профилактики во время пандемии были зафиксированы сегодня, 29 января, в ходе очередного ежедневного рейда по предприятиям Сыктывкара.
Специалисты администрации столичной мэрии проверили магазины «Магнит», «Шериф», «Погребок», «Виола» и «Маркет» на площади им.Габова, «Пятерочка» по Октябрьскому проспекту, 53, «Крош» и «Пятерочка» по улице Коммунистической, киоск «Фрукты-овощи», ЗАО «Промтовары» и «Малышка» по улице Почтовой.
В киоске «Фрукты, овощи» по улице Почтовой, 1 и в магазине «Шериф» по улице Ленина, 23а сотрудники находились на рабочем месте без маски.
Кроме этого, в начале недели было выявлено нарушение в семейном кафе «Счастье здесь» по улице Ленина, 48, где на момент рейда не проводился «входной фильтр» для посетителей.
Всего за минувшую неделю было проинспектировано 47 организаций и составлено три акта, которые будут переданы в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих решений.
Рейды на предмет соблюдения профилактических мер коронавируса продолжаются в ежедневном режиме.
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