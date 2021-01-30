Коронавирус в Коми: почти сравнялось число заболевших и выздоровевших за сутки

Всего в республике выздоровели от вируса 34 942 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 30 января в России 19 032 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 141 новый случай.

Всего в республике сейчас 36 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 688 пациента, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 34 942 человека (143 пациента выздоровели за сутки).

Напомним, до конца февраля в Коми поступит 53 тысячи доз вакцины от COVID-19. Желающих привиться в республике так много, что первые поставки не могут удовлетворить спрос. Например, в Сыктывкаре 28 января была приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса - препарат закончился.

Возможно, такой наплыв связан с тем, что в Сыктывкаре максимальный прирост инфицированных фиксируется уже несколько недель подряд. Таких цифр не было и в начале пандемии.

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