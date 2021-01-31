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Коронавирус Covid-19

Излечившихся от коронавируса в Коми за сутки больше, чем заболевших

Коронавирус в Коми 31 января 2021: за сутки зафиксировано 144 новых случая заболевания COVID-19
Источник:kp.ru
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Выздоровели от вируса 35 095 человек (153 пациента выздоровели за сутки).

Выздоровели от вируса 35 095 человек (153 пациента выздоровели за сутки).

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 31 января в России 18 359 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 144 новых случая.

Всего в республике сейчас 36 383 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 690 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 35 095 человек (153 пациента выздоровели за сутки).

Напомним, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз.

Всё о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

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