В Коми увеличилось число смертей от COVID-19

За минувшие сутки число зараженных увеличилось на 135 человек Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 февраля, стали известны последние данные об эпидемиологической ситуации в Коми.

За сутки коронавирус выявили у 135 человек. При этом общее количество зараженных уже достигло 36 518 пациентов.

С выздоровлением был выписан уже 35 239 пациентов. Этот показатель увеличился за сутки на 144 человека.

Озвучены и данные смертности в Коми. За прошедшие 24 часа зарегистрировано два летальных случая. Всего в республике жертвами COVID-19 стали 692 пациента.

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