В Коми Койгородский район и часть Сысольского остались без электричества

Обход линии. Фото: пресс-служба филиала "Россети Северо-Запад" в Коми.

В Коми восстанавливают электроснабжение в двух районах - Койогородском и части Сысольского. Из-за погодных условий работы ведутся в режиме повышенной готовности.

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстанавливают электроснабжение потребителей Койгородского и части Сысольского района Республики Коми после отключения воздушной линии 110 кВ.

Специалисты «Россети Северо-Запад» выехали для осмотра линии и восстановительных работ сразу после поступления сигнала об отключении. Параллельно организуются резервные схемы электроснабжения.

Все котельные запитаны от резервных источников электроснабжения.

В регионе сильный снег, метель и шквалистый ветер до 21 м/с. Филиал «Россети Северо-Запад» в Республике Коми работает в режиме повышенной готовности.

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