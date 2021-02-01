В Сыктывкаре снегопад снова стал неожиданностью для коммунальных служб

Утро начинается не с кофе. Фото: Александра САВИНОВА

Зима на Севере всегда снежная, красивая. Но из года в год проблемы в столице Коми зимой одни и те же - снежные завалы на дорогах и тротуарах, буксующие автомобили и коляски. Жалобы о нечищеных дорогах столицы Коми в редакцию «КП-Коми» прилетают постоянно. Публикуем очередную партию.

Сыктывкарцы негодуют

К примеру, пришло сообщение от жительницы д. 34 по ул. Парковой. Женщина рассказывает, что «дворы не чистят от слова совсем. Хоть бы основную дорогу почистили, а то уже третий машину приходится выталкивать из сугробов».

Утро начинается не с кофе. Фото: Александра САВИНОВА

Ещё одно обращение от жителей частного сектора пгт. Краснозатонский: «Дорогу чистят только ту, по которой ходит автобус. Дальше нет. Машины не могут разъехаться. Мы с мужем постоянно ездим по обочине, дабы утрамбовать тропинку для пешеходов».

Жители самостоятельно утрамбовывают себе пешую тропинку. Фото: Александра САВИНОВА

Также жалуются на нечищеную дорогу родители воспитанников и сотрудники детского сада № 57.

«По сугробам мы шагаем,. Выше ножки поднимаем! По сугробам мы идем. И ничуть не устаем». Фото: Александра САВИНОВА

А девушка, проживающая по адресу ул. Национальная, д. 23, решила «пройтись пешком до работы, чем мучить машину по таким дорогам ездить. И не пожалела, поскольку возле работы ситуация с дорогой не лучше».

"С детьми вообще невозможно пройти!" Фото: Александра САВИНОВА

Мэрия рапортует

Между тем, по информации А МО ГО «Сыктывкар», коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.

Управлением ЖКХ администрации города во все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК направлены письма о необходимости оперативной уборки дворовых территорий.

Напомним, что жители города также могут своевременно сообщить информацию о нечищеных дворах и крышах. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК», либо к собственнику здания.

В том случае, если проблема не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 29-42-01, 200–366.

Если же Вы обратились с проблемой в УК, а Вам отказывают в получении информации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242.

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