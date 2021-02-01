В Койгородском районе Коми вновь загорелся свет

Фото филиала "Россети Северо-Запад" в Коми.

Энергетики «Россети Северо-Запад» полностью восстановили электроснабжение Койгородского и части населённых пунктов Сысольского района после отключения воздушной линии 110 кВ. Все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

Бригады выехали на линию протяженностью почти 100 км сразу после поступления сигнала об отключении. Специалисты преодолели 30 км до места повреждения и оперативно провели ремонтные работы.

филиала "Россети Северо-Запад" в Коми.

Ранее, сразу после отключения энергетики организовали резервное электроснабжение части населенных Сысольского района. Котельные были запитаны от резервных генераторов.

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