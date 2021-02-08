В Коми увеличилось число смертей от COVID-19

В республике число заболевших коронавирусом за сутки становится все меньще Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в каждом регионе. Информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за последние сутки в Коми было зарегистрировано ещё 133 заболевших COVID-19. По состоянию на 8 февраля, в республике выявлено 37 454 пациента с подтвержденным коронавирусом.

При этом с выздоровлением за сутки выписали 121 человек, а за всё время – 36 151. Смертью закончилось ещё один случай заболевания. Общее количество смертей достигло 717.

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