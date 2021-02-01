Стали известны сроки проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре

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Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре перенесен на 2022 год, сообщила Международная федерация по бенди.

Турнир чемпионата мира для групп A и B, который должен был проходить в Сыктывкаре весной 2021 года, будет проходить с 27 марта по 3 апреля 2022 года. Сыктывкар по-прежнему будет местом проведения этих турниров.

Что касается чемпионата мира по бенди, который должен был пройти в 2020 году в Иркутске, то турнир пройдет с 11 по 17 октября 2021 года. К участию в Иркутске допущены команды из России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

Напомним, 15 января в столице Коми убрали часы с арт-объекта с обратным отчетом времени до Чемпионата мира на Стефановской площади.

«Мы много раз говорили о том, что Чемпионат мира очень важен для нас. И в год 100-летия Республики Коми он стал бы грандиозным событием и ярким украшением для всех нас. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка как в нашей стране, так и в мире в целом, последний год вносит свои коррективы. Мы ждем решения FIB и готовы принять у себя чемпионат в любые даты», - подчеркнул тогда министр физической культуры и спорта РК Виталий Савилов.

Он также отметил, что как только станет известно о сроках чемпионата, часы на Стефановской площади Сыктывкара вновь будут показывать обратный отчет.

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