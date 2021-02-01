В Сосногорске началась запись на вакцинацию от COVID-19

В феврале в Коми поступит 53 тысячи доз вакцины. Фото: Екатерина САВЕНКО

Жители Сосногорска могут сделать прививку от коронавируса. Записаться можно в ГБУЗ РК "Сосногорская центральная районная больница" через регистратуру.

Также все желающие могут позвонить по номерам 5-09-03, 5-43-16 и записаться на прививку от ковида.

Напомним, вакцинация в Коми началась в декабре прошлого года. 11 января 2021 года вакцинация для населения стартовала в Сыктывкаре. Сейчас прививки от ковида делают в восьми медицинских организациях Республики Коми.

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