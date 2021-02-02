В Коми прививку от коронавируса можно сделать в 13-ти медицинских организациях

До конца февраля в Коми поступит ещё 53 000 доз вакцины. Фото: Екатерина САВЕНКО

На 2 февраля 2021 года в Коми привито 2 859 человек. 331 человек получил второй компонент вакцины. Данные озвучил глава республики Владимир Уйба.

- Напомню, что вакцину ставят дважды. Первая прививка ставится, условно говоря, на сегодняшний день, - рассказал Владимир Уйба. - Вторая прививка, если не будет противопоказаний, делается на 21 сутки.

На сегодняшний день вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в прививочных кабинетах 13-ти государственных медицинских организаций:

Сыктывкарской городской поликлиники №3 (Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 41),

Эжвинской городской поликлиники (Эжва, ул. Мира, 27/6),

Ухтинской городской поликлиники (Ухта, проспект Космонавтов, 1),

Воркутинской больницы скорой медицинской помощи (Воркута, ул. Тиманская, 2),

Усинской районной больницы (Усинск, Больничный проезд, 2);

Интинской городской больницы (Инта, ул. Мира, 10).

А также в районных больницах в Сыктывдинском (с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 45А), Койгородском (с. Койгородок, ул. Набережная, 103Б), Удорском, Корткеросском, Прилузском, Усть-Куломском, Усть-Вымском районах.

Также глава сообщил, что в регион поступил прививочный материал: дополнительно 2 700 доз. До конца февраля поступит ещё 53 000 доз вакцины, развернутся дополнительные прививочные пункты во всех муниципалитетах Коми.

- Мы должны привить порядка 60% взрослого населения, а это без малого 350 тысяч человек, - подчеркнул Владимир Уйба.

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