В Коми увеличилось число смертей от коронавируса

Коронавирус в республике медленно отступает Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в регионах России.

Так, за сутки в Коми было выявлено 137 новых зараженных. При этом общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 36 655.

С выздоровлением за последние сутки выписано 143 пациента (за всё время – 35 382).

За минувшие сутки изменилось количество летальных случаев. Еще три пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее число жертв, по состоянию на 2 февраля, составляет 695 человек.

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