В Коми ждут заключения прокуратуры по изменению нормативов строительства собачьих приютов

Мы в ответе за тех, кого приручили. Фото: Нина Юшкова

В Республике Коми решается проблема безнадзорных животных. заявил глава Коми Владимир Уйба. В связи с участившимися случаями нападениями животных на жителей республики принимается ряд мер, которые помогут стабилизировать ситуацию. Особенно остро обстоит ситуация в Ухте, где недавно произошла трагедия.

– На данный момент мы проводим облегчение сценария по строительству приюта для бездомных собак. В нормативных документах – очень серьёзные к ним требования, прямо как к пятизвёздочной гостинице, – рассказал глава региона.

– Сейчас ожидается заключение прокуратуры Республики Коми, связанное с изменением нормативов по строительству таких приютов – избыточные нормативы постараемся убрать, это позволит создать больше приютов, – отметил Владимир Уйба. – Главное, что в них будем стерилизовать, лечить и отпускать животных, но стоит отметить, что собака не станет менее агрессивной от стерилизации. Нужно совместно с гражданами запускать волну, требовать гуманного отношения к животным, разбирать собак по домам, – подчеркнул глава Коми.

Также Владимир Уйба отметил, что с подобной инициативой к властям республики и ее жителям обратился депутат Госсовета РК Виктор Бетехтин. Он предложил проект «Социальный кинолог». В рамках проекта люди могли бы получать профессиональные знания о том, как вести с себя собакой и как ее воспитывать.

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