Торжество в честь векового юбилея Коми власти обещают сделать ярким и запоминающимся

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Пандемия вносит свои коррективы. К примеру, одно из самых красивых спортивных мероприятий в рамках столетия Коми - Чемпионат мира по хоккею с мячом - уже перенесли на 2022 год. О том, как республика будет праздновать вековой юбилей региона, рассказал его глава Владимир Уйба.

- Все мероприятия, которые внешними причинами не сносятся, мы будем проводить всё-таки в год столетия Коми, - рассказал глава региона. - Это очень большой блок, сегодня утвердили программу, она очень насыщенная. Мероприятия состоятся не только на территории Республики Коми, программа выходит за границы региона. Это и Москва, это и Санкт-Петербург, где будут проводиться целые Недели, Дни Республики Коми на ведущих театральных, постановочных, концертных площадках.

Напомним, в эти дни в Сыктывкаре стартовали Дни Корткеросского района. После, в течение года все районы будут представлять свои культурные программы. Проект "Дни культуры муниципальных образований Республики Коми" одним из первых открыл серию республиканских мероприятий, посвящённых празднованию векового юбилея Коми.

Творческую эстафету в 2019 году начала Инта, в начале 2020 года проект продолжили Прилузский и Усть-Цилемский районы. В этом году своими творческими программами жителей и гостей столицы Коми порадуют 16 муниципалитетов региона. Дни муниципальных образований республики завершатся осенью 2021 года.

- Столетие Коми будет ярким, запоминающимся и очень красивым. Мы сделаем всё максимально и в тех средствах, которые у нас предусмотрены на это, ну и естественно всё, что будет возможно, будем заимствовать на федеральном уровне, чтобы максимально сделать красивой и столицу, и все наши 20 муниципалитетов, чтобы они тоже обязательно имели свой красивый знак столетия в виде отремонтированных дворцов культуры, созданных вновь социокультурных центров, - обещал Владимир Уйба.

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