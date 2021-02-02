В Коми в 2021 году должны капитально отремонтировать 372 многоквартирных дома

Помимо ремонта крыши и фасада, есть ещё более серьёзные работы, например, замена лифтового оборудование. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Глава региона Владимир Уйба рассказал о том, как обстоят дела с капитальным ремонтом многоквартирных домов в Коми, что сделали в 2020 году, а также поделился с планами на 2021 год.

– Региональной программой предусмотрен ремонт общего имущества в 6833 квартирных домах. В рамках программы на 2015-2019 годы проведён ремонт в 658 домах (это более 9% от числа заявленных домов). Ремонт будет осуществляться за счёт федеральных и республиканских средств, а также с помощью увеличения взноса на капитальный ремонт, – доложил Владимир Уйба.

В 2019 году было отремонтировано 210 домов, в 2020 – 309 зданий. В плане на 2021 год – отремонтировать 372 многоквартирных дома. Помимо ремонта крыши и фасада, есть ещё более серьёзные работы, например, замена лифтового оборудования. До 2025 года в Коми подлежит замене 683 лифта в многоквартирных домах. Стоит отметить, что в 2020 году сделали сверх плана более чем 80 оборудований, подчеркнул глава региона.

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