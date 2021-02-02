В Коми автопарк медицинской помощи пополнится на 275 машин

В Коми началось масштабное обновление автопарка районных и городских больниц. Фото: Нина Юшкова

В Коми началось масштабное обновление автопарка районных и городских больниц, сообщает пресс-служба минздрава региона. В 2021 году в Республике Коми, как и во всей российской системе здравоохранения, дан старт широкомасштабной Программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой до 2025 года.

В рамках программы в Республику Коми запланирована поставка 275 автомашин скорой медицинской помощи класса «А» и иного легкового автотранспорта. На сегодняшний день уже поставлено 39 автомашин Лада – Нива и УАЗ – Патриот, которые направлены в районные и городские больницы. Автомобили приходят в каждый муниципалитет республики от Прилузья до Инты. Транспорт предназначен для перевозки врачей по вызовам, выезда врачебных бригад в села и поселки. И это только начало масштабного обновления медицинского автопарка в городах и районах Коми.

– Программа модернизации первичного звена здравоохранения распланирована на пять лет, но ее реализация активно начинается уже сейчас – такую задачу поставил перед нами Глава Республики Коми Владимир Викторович Уйба, – отметил и.о. министра здравоохранения Республики Коми Борис Александров.

В результате обращения Главы Республики Коми к Президенту России Владимиру Путину общая сумма региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения увеличилась с 4,2 до 6 млрд рублей. Значительную часть финансирования составят федеральные средства.

В программу модернизации первичного звена здравоохранения республики кроме поставок спецтранспорта для больниц вошло также строительство 63-х медицинских объектов (в том числе 55-ти ФАПов), капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение около 1,5 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

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